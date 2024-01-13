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Чорноморець переглядає вихованця Аталанти

Чорноморець може підписати нападника
Сьогодні 08:39 201 0
Чорноморець переглядає вихованця Аталанти
#Футбольні трансфери, #Чорноморець

Джерело - ua-football.com.

Чорноморець переглядає форварда, який останніх чотири місяці грав на Мальті.

Про це повідомляє UA-Football.

Словенський нападник Лука Шушняра є вихованцем італійської Аталанти, де грав за команду U-19 у 2014–16 роках.

Відтоді словенець встиг змінити близько 10 команд: Доб (Словенія), Крань (Словенія), Целє (Словенія), Мура (Словенія), Шамблі (Франція), Вісла Плоцьк (Польща), Копер (Словенія), Табор Сежана (Словенія), Шибенік (Хорватія).

Останні 4 місяці 26-річний футболіст провів на Мальті у Валетті (7 матчів без забитих голів).

Раніше Чорноморець переміг Петролул у спарингу.

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