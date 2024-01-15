Камбосос підтвердив дату бою з Ломаченком

Бій відбудеться 12 травня

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос підтвердив проведення бою з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком.

Про це розповів сам австралійський боксер.

"Два воїни у битві на століття за титул чемпіона світу у легкій вазі в Австралії. Бажаємо тобі здоров’я у таборі, Василю. До скорої зустрічі", - написав Камбосос.

Бій відбудеться 12 травня в Австралії, на кону буде вакантний титул IBF. Ломаченко також підтвердив цю інформацію.