Ломаченко підтвердив бій з Камбососом

Бій відбудеться 12 травня

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) підтвердив проведення поєдинку з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

Про це він розповів в Instagram.

"З Богом. Мир усім", - написав Ломаченко.

Поєдинок відбудеться на батьківщині Камбососа – в Австралії. На кону буде вакантний титул IBF.

Джордж останній бій провів у липні, перемігши Максі Г’юза. Ломаченко у травні програв Девіну Хейні.

Раніше Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка.