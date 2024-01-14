Стали відомі суперники ЛНЗ на зимових зборах

Джерело - fc-lnz.com.
Черкаський ЛНЗ 19 січня розпочинає свої навчально тренувальні збори, які пройдуть в Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда планує пробути там місяць, впродовж якого відбудуться дві частини зборів
Стали відомі суперники та графік контрольних матчів підопічних Олега Дулуба. Команда зіграє з наступними опонентами:
- 24 січня.Варта Познань, Польща
- 27 січня. Млада-Болеслав, Чехія
- 30 січня. Словацко, Чехія
- 01 лютого. Заглембе Люблін, Польща
- 03 лютого. Лієпая Елієпая, Латвія
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розглядає варіант з запрошенням колишнього півзахисника Ворскли Олів'є Тілля.