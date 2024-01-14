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Стали відомі суперники ЛНЗ на зимових зборах

Команда відправиться в Туреччину
Сьогодні 11:41 215 0
Стали відомі суперники ЛНЗ на зимових зборах
#ЛНЗ

Джерело - fc-lnz.com.

Черкаський ЛНЗ 19 січня розпочинає свої навчально тренувальні збори, які пройдуть в Туреччині. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда планує пробути там місяць, впродовж якого відбудуться дві частини зборів

Стали відомі суперники та графік контрольних матчів підопічних Олега Дулуба. Команда зіграє з наступними опонентами:

  • 24 січня.Варта Познань, Польща
  • 27 січня. Млада-Болеслав, Чехія
  • 30 січня. Словацко, Чехія
  • 01 лютого. Заглембе Люблін, Польща
  • 03 лютого. Лієпая Елієпая, Латвія

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розглядає варіант з запрошенням колишнього півзахисника Ворскли Олів'є Тілля.

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