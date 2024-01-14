Стали відомі суперники ЛНЗ на зимових зборах

Команда відправиться в Туреччину

Черкаський ЛНЗ 19 січня розпочинає свої навчально тренувальні збори, які пройдуть в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда планує пробути там місяць, впродовж якого відбудуться дві частини зборів

Стали відомі суперники та графік контрольних матчів підопічних Олега Дулуба. Команда зіграє з наступними опонентами:

24 січня.Варта Познань, Польща

27 січня. Млада-Болеслав, Чехія

30 січня. Словацко, Чехія

01 лютого. Заглембе Люблін, Польща

03 лютого. Лієпая Елієпая, Латвія

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розглядає варіант з запрошенням колишнього півзахисника Ворскли Олів'є Тілля.