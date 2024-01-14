Олександрія проведе в Туреччині 12 спарингів

Джерело - ФК Олександрія.

ФК Олександрія визначився з суперниками, проти яких зіграє на зимових зборах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Підопічні Ротаня вирушать на збори до турецької Анталії 16-го січня, де пробудуть до 17-го лютого. На цей період колектив запланував 12 спарингів.

Вже відомі спаринг-партнери містян на першу частину зборів:

21 січня - Левські (Болгарія)

25 січня - Пахтакор (Узбекистан)

29 січня - Вісла Плоцьк (Польща)

29 січня - Дукаджині (Косово)

"На перших зборах планується 4 спаринги. На цей період робимо акцент над фізичним станом гравців. У кожному матчі кожен з футболістів зіграє по 45 хвилин. На других зборах заплановано 8 спарингів. І тут ми вже хочемо, щоб максимально всі гравці отримали ігрову практику і підійшли в хороших кондиціях до старту весняної частини чемпіонату", - зазначив Ротань.

Раніше Микитишин залишив Олександрію.