Головне
Цуренко вийшла до другого кола Australian Open
Сьогодні 08:08 491
Жирона зіграє з Альмерією, Валенсія - з Кадісом: розклад матчів Ла-Ліги на 14 січня
Сьогодні 10:10 122
Мілан зіграє з Ромою, Лаціо - з Лечче: розклад матчів Серії А на 14 січня
Сьогодні 08:55 154
Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open
Сьогодні 08:24 296
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:43 1485
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А
Вчора 23:49 704
14 січня на Australian Open візьмуть старт Цуренко та Снігур: розклад матчів українок
Вчора 21:23 518
Крістіансен виграв спринт у Рупольдингу, Насико - 39-й
Вчора 17:01 798
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Вчора 14:25 5919
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Вчора 13:25 440
Прямі трансляції

Олександрія проведе в Туреччині 12 спарингів

Сьогодні 10:39 124 0
Олександрія проведе в Туреччині 12 спарингів
#Олександрія

Джерело - ФК Олександрія.

ФК Олександрія визначився з суперниками, проти яких зіграє на зимових зборах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Підопічні Ротаня вирушать на збори до турецької Анталії 16-го січня, де пробудуть до 17-го лютого. На цей період колектив запланував 12 спарингів.

Вже відомі спаринг-партнери містян на першу частину зборів:

  • 21 січня - Левські (Болгарія)
  • 25 січня - Пахтакор (Узбекистан)
  • 29 січня - Вісла Плоцьк (Польща)
  • 29 січня - Дукаджині (Косово)

"На перших зборах планується 4 спаринги. На цей період робимо акцент над фізичним станом гравців. У кожному матчі кожен з футболістів зіграє по 45 хвилин. На других зборах заплановано 8 спарингів. І тут ми вже хочемо, щоб максимально всі гравці отримали ігрову практику і підійшли в хороших кондиціях до старту весняної частини чемпіонату", - зазначив Ротань.

Раніше Микитишин залишив Олександрію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 2113
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 1485
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка 5919
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо 810
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію 1387
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 2229
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162681
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111008 4
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85769
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32825 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28581
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47782