Баєр обіграв Аугсбург, Лейпциг поступився Айнтрахту: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 17-го туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13-го січня, відбулося 5 матчів у межах 17-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

17 тур, 13 січня

Аугсбург - Баєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Паласіос

РБ Лейпциг - Айнтрахт 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Кнауфф

Фрайбург - Уніон Берлін 0:0

Майнц - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Черни, 1:1 - 61 Відмер

Кельн - Гайденгайм 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Зельке, 1:1 - 55 Бек

Сьогодні відбудеться ще одна зустріч у Бундеслізі:

19:30 Дармштадт - Боруссія Дортмунд

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