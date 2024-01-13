Баєр обіграв Аугсбург, Лейпциг поступився Айнтрахту: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13-го січня, відбулося 5 матчів у межах 17-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 13 січня
Аугсбург - Баєр 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+4 Паласіос
РБ Лейпциг - Айнтрахт 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Кнауфф
Фрайбург - Уніон Берлін 0:0
Майнц - Вольфсбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Черни, 1:1 - 61 Відмер
Кельн - Гайденгайм 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Зельке, 1:1 - 55 Бек
Сьогодні відбудеться ще одна зустріч у Бундеслізі:
19:30 Дармштадт - Боруссія Дортмунд
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