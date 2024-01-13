Гай: Я б хотів повернутися в Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Гай хотів би працювати в донецькому клубі.

Про це він розповів порталу Український Футбол.

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"Знаєте, я б хотів повернутися в Шахтар. Це найкращий клуб в Україні, і для будь-якого гравця і тренера є честю і гордістю працювати в Шахтарі Я вдячний, що Чорноморець дав мені роботу, я відчував, що потрібен клубу. Це був хороший період для мене, ми розсталися в дружніх стосунках, але мені пора рухатися вперед", - сказав Гай.