Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Вчора 16:45 3241 1
Дженоа з Малиновським зіграло в нічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А
Сьогодні 18:05 167
Крістіансен виграв спринт у Рупольдінгу, Насико - 39-й
Сьогодні 17:01 435
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Сьогодні 14:25 1757
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Сьогодні 13:25 320
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо
Сьогодні 12:11 600
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 11:00 662
Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі
Сьогодні 09:40 636
Чорноморець переглядає вихованця Аталанти
Сьогодні 08:39 406
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Вчора 16:56 830
Прямі трансляції

Гай: Я б хотів повернутися в Шахтар

Ексгравець Шахтаря хотів би повернутися в клуб
Сьогодні 17:38 186 0
Гай: Я б хотів повернутися в Шахтар
#Шахтар, #Олексій Гай

Джерело - Український футбол.

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Гай хотів би працювати в донецькому клубі.

Про це він розповів порталу Український Футбол.

  Гай: Думаю, що не весь народ Росії підтримує війну, але зараз їх важко відділяти

"Знаєте, я б хотів повернутися в Шахтар. Це найкращий клуб в Україні, і для будь-якого гравця і тренера є честю і гордістю працювати в Шахтарі Я вдячний, що Чорноморець дав мені роботу, я відчував, що потрібен клубу. Це був хороший період для мене, ми розсталися в дружніх стосунках, але мені пора рухатися вперед", - сказав Гай.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 1855
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка 1757
Гірна здивували результати тестів Бетербієва Гірна здивували результати тестів Бетербієва 1073
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 1629
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 1117
Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії 9107
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28547
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34858
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71111
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18628 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34260
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15238 2