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Гай: Думаю, що не весь народ Росії підтримує війну, але зараз їх важко відділяти

Олексій висловився про те, чому мовчать російські спортсмени
Вчора 23:00 302 0
Гай: Думаю, що не весь народ Росії підтримує війну, але зараз їх важко відділяти
#Олексій Гай

Джерело - ukrfootball.ua.

Більшість росіян, спортсмени не виняток, мовчать про війну з Україною через тиск громадської думки чи побоювання негативних наслідків для себе та своїх близьких.

Про це заявив Олексій Гай.

"Чи у війні винен народ росії чи лише путін? Важке питання. Думаю, що не весь народ росії підтримує війну, залежить від настроїв керівництва країни. Але зараз важко відділяти тих, хто підтримує політику країни-агресора від супротивників. Нині вони всі для мене представники країни, яка веде війну проти нас, тобто вороги.

Більшість росіян, спортсмени не виняток, мовчать через тиск громадської думки чи побоювання негативних наслідків для себе та своїх близьких.

Спорт збирає десятки сотень мільйонів переглядів, велику аудиторію, а це саме те, що потрібне політикам. Тому спорт завжди був і буде частиною політики, а в росії використовуються як частина пропаганди.

Чи є у моєму розумінні добрі росіяни? Це ті, хто виступив проти війни, наприклад Савін, Касаткіна, але вони виїхали з росії через побоювання за свою безпеку. Може, така позиція є у когось і всередині росії, але ми цього не знаємо, бо росія ретельно пригнічує будь-яку інакодумність" - заявив Гай.

Нагадаємо, що з 2016 до 2018 року Гай виступав у складі кубані.

Влітку 2023 року Гай міг увійти до тренерського штабу Шахтаря, але цього не сталося.

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