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Чорноморець переміг Петролул у спарингу

Єдиний м'яч забив Авагімя
Сьогодні 18:40 228 0
Чорноморець переміг Петролул у спарингу
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець провів перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині, в якому мінімально переміг румунський Петролул – 1:0.

Єдиний м’яч був забитий наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Артур Авагімян.

Наступний спаринг Чорноморець проведе 16 січня з угорським Уйпештом. 

Контрольний матч

12 січня

Чорноморець (Україна) – Петролул (Румунія) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Авагімян

Чорноморець (1-й тайм): Варакута, Путря, Єрмаков, Гучек, Салюк, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін, Бадібанга, Авагімян

Чорноморець (2-й тайм): Білик, Ситников, Дебелко, Ухань, Граждан, Хадіда, Бойчук, Пшеничнюк, Данилюк, Присяжнюк, Гравець на перегляді

Раніше повідомлялося, що захисник Чорноморця перейде до Динамо.

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