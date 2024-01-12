Чорноморець переміг Петролул у спарингу

Єдиний м'яч забив Авагімя

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець провів перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині, в якому мінімально переміг румунський Петролул – 1:0.

Єдиний м’яч був забитий наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Артур Авагімян.

Наступний спаринг Чорноморець проведе 16 січня з угорським Уйпештом.

Контрольний матч

12 січня

Чорноморець (Україна) – Петролул (Румунія) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Авагімян

Чорноморець (1-й тайм): Варакута, Путря, Єрмаков, Гучек, Салюк, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін, Бадібанга, Авагімян

Чорноморець (2-й тайм): Білик, Ситников, Дебелко, Ухань, Граждан, Хадіда, Бойчук, Пшеничнюк, Данилюк, Присяжнюк, Гравець на перегляді

Раніше повідомлялося, що захисник Чорноморця перейде до Динамо.