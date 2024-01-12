Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 776 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 254
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21667
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10885
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 387
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 604
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 596
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 613
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22541
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 452
Прямі трансляції

Колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі

Ван дер Гау увійде у тренерський штаб гірників
Сьогодні 17:11 305 0
Колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі
Фото Getty Images
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед та Вест Гема Раймонд ван дер Гау буде працювати у донецькому Шахтарі.

Про це повідомляє Gelderlander

Ван дер Гау покине Вітесс, у якому він тренував воротарів, і приєднається до донецького Шахтаря, де увійде у тренерський штаб наставника гірників Маріно Пушича.

Раймонд ван дер Гау займається тренерською діяльністю з 2007 року. Раніше він був тренером голкіперів в англійському Сандерленді та нідерландському ПСВ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав новий контракт з Бондаренком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21667
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 8759
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22541
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10885
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18128 2
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17532
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34231
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22541
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34817
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162593
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11781
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62591 1