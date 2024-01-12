Колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі

Ван дер Гау увійде у тренерський штаб гірників

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед та Вест Гема Раймонд ван дер Гау буде працювати у донецькому Шахтарі.

Про це повідомляє Gelderlander

Ван дер Гау покине Вітесс, у якому він тренував воротарів, і приєднається до донецького Шахтаря, де увійде у тренерський штаб наставника гірників Маріно Пушича.

Раймонд ван дер Гау займається тренерською діяльністю з 2007 року. Раніше він був тренером голкіперів в англійському Сандерленді та нідерландському ПСВ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав новий контракт з Бондаренком.