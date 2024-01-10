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Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника

Легіонер приєднався до команди Ротаня
Сьогодні 14:25 75 0
Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника
#Олександрія

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія підписала контракт з еквадорським півзахисником Хуліо Сантосом Марсело Мадісоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 2,5 року - до 31 травня 2026 року.

Мадісон народився 10 жовтня 1997 року в місті Пірампіро (Еквадор). Виступав за клуби Депортіво (Кіто), Індепендьєнте дель Валле, Ель Насьйоналя, Клан Жувеніл і Депортиво Ель Насьйональ.

У цілому, в 55 матчах за різні клуби забив 2 голи і зробив 1 гольову передачу

У футболці містян гратиме під номером 38.

До слова, в Олександрії виступає ще один еквадорець, захисник Хосе Ернандес.

Раніше повідомлялося, що Кривбас домовився про трансфер вінгера Олександрії.

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