Шахтар відправився до Туреччини на тренувальний збір

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар вирушив на тренувальний збір до турецького Белека.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Гравці Шахтаря вийшли з відпустки та вже вирушили на збір. Частина команди та персонал виїхала через Львів до польського Жешува, звідки вилетить до Туреччини. Легіонери "гірників" приєднаються до команди вже в Белеку.
У Туреччині український клуб запланував шість контрольних матчів, одним із суперників стане польський Лех, спаринг заплановано на 25 січня.
Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі.