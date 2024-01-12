Шахтар відправився до Туреччини на тренувальний збір

Зимова підготовка пройде з 14 січня по 13 лютого.

Шахтар вирушив на тренувальний збір до турецького Белека.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Гравці Шахтаря вийшли з відпустки та вже вирушили на збір. Частина команди та персонал виїхала через Львів до польського Жешува, звідки вилетить до Туреччини. Легіонери "гірників" приєднаються до команди вже в Белеку.

У Туреччині український клуб запланував шість контрольних матчів, одним із суперників стане польський Лех, спаринг заплановано на 25 січня.

Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі.