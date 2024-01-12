Арсенал достроково повернув Маркіньйоса

Вінгер повернувся в Арсенал

Арсенал оголосив про дострокове повернення свого правого вінгера Маркіньйоса, який першу половину сезону виступав на правах оренди за французький Нант.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Першочергово орендна угода була розрахована до кінця сезону. Найближчим часом футболіст приєднається до збірної Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ у Венесуелі.

Усього Маркіньйос провів за Нант 149 хвилин у семи поєдинках Ліги 1, в яких він відзначився однією результативною передачею.

Раніше Арсенал оцінив лідера Реал Сосьєдада.