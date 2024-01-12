Арсенал оцінив лідера Реал Сосьєдада

Субіменді зацікавив Арсенал

Лондонський Арсенал готовий віддати 50 млн фунтів стерлінгів за хавбека Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє Football London.

Якщо каноніри не зможуть домовитися з іспанським клубом, то переключать свою увагу на Ампаду Онана з Евертона або на хавбека Астон Вілли Дугласа Луїса.

24-річний Субіменді - вихованець Реал Сосьєдада. За цей клуб він виступає всю свою кар'єру.

Цього сезону півзахисник відіграв 28 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 1 результативна передача. Портал transfermarkt оцінює іспанця в 50 млн. євро. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше Арсеналу пропонували підписати зірку Євро-2020 Леонарда Спінаццолу.