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Арсенал оцінив лідера Реал Сосьєдада

Субіменді зацікавив Арсенал
Сьогодні 10:25 183 0
Арсенал оцінив лідера Реал Сосьєдада
Фото Getty Images
#Реал Сосьєдад, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Лондонський Арсенал готовий віддати 50 млн фунтів стерлінгів за хавбека Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє Football London.

Якщо каноніри не зможуть домовитися з іспанським клубом, то переключать свою увагу на Ампаду Онана з Евертона або на хавбека Астон Вілли Дугласа Луїса.

24-річний Субіменді - вихованець Реал Сосьєдада. За цей клуб він виступає всю свою кар'єру.

Цього сезону півзахисник відіграв 28 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 1 результативна передача. Портал transfermarkt оцінює іспанця в 50 млн. євро. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше Арсеналу пропонували підписати зірку Євро-2020 Леонарда Спінаццолу.

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