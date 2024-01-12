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Яремчук пропустив тренування Валенсії

Український нападник підхопив грип,
Сьогодні 16:41 188 0
Яремчук пропустив тренування Валенсії
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив сьогоднішнє тренування першої команди.

Про це повідомляє Marca.

28-річний футболіст захворів на грип. Його участь у матчі 20-го туру Ла-Ліги проти Кадіса тепер перебуває під сумнівом, адже гра відбудеться 14 січня о 17:15 за київським часом.

В цьому сезоні Роман Яремчук провів 16 матчів за Валенсію, відзначившись 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця збірної України в 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Валенсія вирішила не повертати Романа Яремчука у Брюгге принаймні до завершення сезону 2023/24.

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