Валенсія визначилась з майбутнім Яремчука

Український форвард дограє сезон у Валенсії

Валенсія визначилася з майбутнім форварда Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Брюгге.

Про це повідомляє Sin Ataduras.

"Кажани" вирішили достроково не розривати оренду українця. Він залишиться у команді до кінця сезону. Нападник своєю чергою ніколи не розглядав варіант з достроковим відходом з Валенсії.

Відзначимо, що по завершенню сезону спливає термін оренди Яремчука.

Раніше Валенсія з Яремчуком в овертаймі здолала Картахену в Кубку Іспанії.