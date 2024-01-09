Головне
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій
Сьогодні 18:12 232 1
CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 18:58 56
Джима пропустить чемпіонат Європи-2024
Сьогодні 18:25 115
Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими
Сьогодні 14:56 482
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати
Сьогодні 14:26 839
Динамо цікавиться захисником Славії
Сьогодні 13:26 399
Нападник Діли перейшов до Ворскли
Сьогодні 13:11 392
Юрченко близький до переходу у Металіст 1925
Сьогодні 12:41 334
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 12:24 39061 1
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 3447
Прямі трансляції

Валенсія визначилась з майбутнім Яремчука

Український форвард дограє сезон у Валенсії
Сьогодні 18:54 155 0
Валенсія визначилась з майбутнім Яремчука
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Валенсія визначилася з майбутнім форварда Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Брюгге.

Про це повідомляє Sin Ataduras.

"Кажани" вирішили достроково не розривати оренду українця. Він залишиться у команді до кінця сезону. Нападник своєю чергою ніколи не розглядав варіант з достроковим відходом з Валенсії.

Відзначимо, що по завершенню сезону спливає термін оренди Яремчука.

Раніше Валенсія з Яремчуком в овертаймі здолала Картахену в Кубку Іспанії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі 3447
Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном 1036
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 39061 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 6711
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3992
Легенда Динамо втретє став батьком Легенда Динамо втретє став батьком 1650
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11692
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20202
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70902
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85417
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9861
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28320 1