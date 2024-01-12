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Реал не хоче підписувати Кепу на повноцінній основі

Сьогодні 16:12 252 0
Реал не хоче підписувати Кепу на повноцінній основі
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Кепа Аррісабалага

Джерело - Tribuna.com.

Реал не хоче підписувати на повноцінній основі орендованого у Челсі голкіпера Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє журналіст Evening Standard Нізаар Кінселла.

Сам Кепа хоче залишитися в Мадриді, але його гра ставить під сумнів можливий повноцінний трансфер. Офіційні особи вершкових все більше не вражені іспанцем.

Челсі, куди може повернутися воротар, теж не зацікавлене у його послугах і воліє його продати, щоб реінвестувати кошти в підсилення інших позицій.

В цьому сезоні Аррісабалага пропустив 12 голів у 16 матчів, 7 разів відстояв на нуль. 

Раніше повідомлялося, що Реал розраховує на Куртуа наступного сезону.

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