Реал не хоче підписувати Кепу на повноцінній основі

Реал не хоче підписувати на повноцінній основі орендованого у Челсі голкіпера Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє журналіст Evening Standard Нізаар Кінселла.

Сам Кепа хоче залишитися в Мадриді, але його гра ставить під сумнів можливий повноцінний трансфер. Офіційні особи вершкових все більше не вражені іспанцем.

Челсі, куди може повернутися воротар, теж не зацікавлене у його послугах і воліє його продати, щоб реінвестувати кошти в підсилення інших позицій.

В цьому сезоні Аррісабалага пропустив 12 голів у 16 матчів, 7 разів відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Реал розраховує на Куртуа наступного сезону.