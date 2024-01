Реал розраховує на Куртуа наступного сезону

Керівництво мадридського футбольного клубу Реал розраховує на 31-річного бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

Про це повідомляє головний редактор популярного іспанського видання Marca Хосе Фелікс Діас.

На початку сезону 2023/24 Тібо отримав тяжку травму хрестоподібних зв'язок і досі відновлюється. Нещодавно з'явилося відео із першого тренування Куртуа на газоні після пошкодження. Чекати на бельгійця у воротах королівського клубу не варто раніше травня 2024 року.

Наразі місце у воротах вершкових ділять український воротар Андрій Лунін та іспанець Кепа Аррісабалага. Хосе Фелікс Діас також повідомив, що наставник Реала Карло Анчелотті надасть українцеві ігровий час у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, а Кепу задіятиме у Кубку Іспанії.

У фіналі Суперкубка Іспанії за Реал проти Барселони зіграє Лунін.

❗️Real Madrid are counting on Thibaut Courtois for next season. @jfelixdiaz pic.twitter.com/GXlZPtySCB