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Коваль відмовився переходити до Клужу

Українцем цікавився румунський ЧФР Клуж
Сьогодні 15:56 145 0
Коваль відмовився переходити до Клужу
#ЧФР Клуж, #Максим Коваль

Джерело - sport.ua.

Український голкіпер Максим Коваль не захотів пов'язувати свою кар'єру з румунським клубом ЧФР Клуж, за який донедавна виступав півзахисник Євген Коноплянка.

Про це повідомляє Prosport.ro.

Коваль кілька днів тому залишив молдавський Шериф після закінчення терміну контракту. Зараз Максим у статусі вільного агента займається пошуками нового клубу. Серед зацікавлених у підписанні українця був румунський ЧФР, але Коваль відповів відмовою.

Причиною відмови Максима Коваля від угоди з румунами стало фінансове питання.

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