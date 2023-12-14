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Коноплянка прокоментував конфлікт у ЧФР

Сьогодні 16:21 278 0
Коноплянка прокоментував конфлікт у ЧФР
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - Tribuna.com.

Тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорліні не робив ставку на вінгера Євгена Коноплянку.

Про це український гравець розповів порталу Tribuna.com.

"Я сказав агенту, щоб передали в клуб, що з цим тренером я свого майбутнього тут не бачу. Багато залишається питань. Але те, що бачу я – то це президент на мене ставку зробив, але не запитав у тренера, чи підходжу я йому під схему, чи потрібний я взагалі йому.

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Щоб ставка президента зіграла, то потрібно футболісту давати ігровий час. Тоді можна вже робити якісь висновки про форму", - сказав Коноплянка.

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