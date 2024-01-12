Динамо відмовилося від трансферу Гуцуляка

Кияни більше не цікавляться гравцем

Київське Динамо вирішило відмовитися від ідеї підписання правого вінгера Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Про це повідомляє Динамо Київ від Шуріка.

Біло-сині довго спостерігали за 26-річним футболістом, але в підсумку, зваживши всі за та проти, вирішили відмовитися від трансферу гравця, який бажав отримувати в Києві близько 40-50 тисяч євро на місяць.

В цьому сезоні Олексій Гуцуляк провів 14 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1.8 мільйонів євро.

Раніше комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що головний тренер збірної України Сергій Ребров розглядає Гуцуляка як кандидата в національну команду і навіть телефонував коучу дніпрян Юрію Максимову.