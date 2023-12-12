Динамо цікавиться півзахисником Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк може продовжити кар'єру у Динамо.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У вирішенні питання з можливим трансфером Гуцуляка все залежатиме від фізичного стану Андрія Ярмоленка, який наприкінці першої частини нинішнього сезону не грав через травму.
Гуцуляк є конкурентом Ярмоленка за позицією на футбольному полі. Якщо Андрій не зможе до весни повноцінно відновитися, то в Динамо впритул займуться питанням переходу Гуцуляка.
Раніше гравцем цікавились Карпати.