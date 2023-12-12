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Динамо цікавиться півзахисником Дніпра-1

Олексій Гуцуляк може змінити клуб
Сьогодні 11:34 232 0
Динамо цікавиться півзахисником Дніпра-1
#Гуцуляк, #Динамо Київ, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк може продовжити кар'єру у Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У вирішенні питання з можливим трансфером Гуцуляка все залежатиме від фізичного стану Андрія Ярмоленка, який наприкінці першої частини нинішнього сезону не грав через травму.

Гуцуляк є конкурентом Ярмоленка за позицією на футбольному полі. Якщо Андрій не зможе до весни повноцінно відновитися, то в Динамо впритул займуться питанням переходу Гуцуляка.

Раніше гравцем цікавились Карпати.

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