Аякс націлений на трансфер Гендерсона

Джордан Гендерсон може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Аякс зацікавлений у підписанні півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Амстердамці націлені підписати футболіста, якщо він отримає дозвіл піти зі свого нинішнього клубу.

Нагадаємо, Гендерсон хоче залишити чемпіонат Саудівської Аравії через півроку після переходу, оскільки не може адаптуватися у новій команді та країні.

Аяксу доведеться поборотися за гравця, оскільки його було запропоновано Баварії та Баєру. Також його ім'я обговорює Ювентус та клуби АПЛ.

Цього сезону Гендерсон відзначився 5 асистами у 19 матчах за клуб.

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