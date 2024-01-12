Астон Вілла зацікавилася Довбиком

З'явився ще один претендент на українця

Астон Вілла хоче підсилити свою лінію нападу та зацікавилася українським нападником Жирони Артемом Довбиком.

Про це повідомляє astonvilla.news.

Бірмінгемці розуміють, що підписати українця взимку навряд чи вийде, проте інтерес до гравця з боку головного тренера команди Унаї Емері справді є.

Вілла зараз йде на другому місці в АПЛ і цілком може зачепитися за зону Ліги чемпіонів. Це буде додатковим фактором поборотися за Довбика влітку - підсилити атаку команду перед єврокубками, й запропонувати українцеві не лише перехід у найсильнішу лігу світу (АПЛ), а й грати у Лізі чемпіонів.

Цікаво, що раніше ЗМІ писали про інтерес до українця з боку Челсі, Тоттенгема та Атлетико.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Довбик зіграв за Жирону у всіх турнірах 20 матчів і забив 11 м'ячів.

Раніше Довбик був визнаний найкращим гравцем місяця у Ла-Лізі.