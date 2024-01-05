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Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі

У грудні Довбик забив 4 голи
Сьогодні 19:14 183 0
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем Ла-Ліги в грудні.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.

У грудні Артем Довбик провів 4 матчі в Ла Лізі, відзначившись 4 забитими м'ячами.

На цей приз претендували Альваро Вальєс з Лас-Пальмас, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс з Атлетіка та Борха Майораль з Хетафе.

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