Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем Ла-Ліги в грудні.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.
У грудні Артем Довбик провів 4 матчі в Ла Лізі, відзначившись 4 забитими м'ячами.
На цей приз претендували Альваро Вальєс з Лас-Пальмас, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс з Атлетіка та Борха Майораль з Хетафе.
🌟🔝 Un mes 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗢.— LALIGA (@LaLiga) January 5, 2024
❤ Artem Dovbyk, delantero del @GironaFC, es el Jugador Del Mes de diciembre en #LALIGAEASPORTS!#PremiosLALIGA#LALIGAPOTM x @easportsfces
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