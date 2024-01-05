Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі

У грудні Довбик забив 4 голи

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем Ла-Ліги в грудні.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.

У грудні Артем Довбик провів 4 матчі в Ла Лізі, відзначившись 4 забитими м'ячами.

На цей приз претендували Альваро Вальєс з Лас-Пальмас, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс з Атлетіка та Борха Майораль з Хетафе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!