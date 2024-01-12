Челсі розглядає можливість трансферу Фергюсона

Джерело - UA-футбол.
Челсі розглядає трансфер нападника Брайтона Евана Фергюсона.
Про це повідомляє The Standard.
Чайки не планують продавати 19-річного форварда, вони не хочуть втратити ще одного зіркового гравця, як це було минулого літа.
У листопаді Фергюсон підписав нову угоду з клубом, згідно з якою він залишається у Брайтоні до 2029 року. І поки вони не поспішають продавати 19-річного гравця.
Еван в цьому сезоні Прем'єр-Ліги зіграв 18 матчів, забив 6 голів та віддав 1 асист.
Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Дибалу.