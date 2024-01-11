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Мбаппе може зіграти за Францію на Олімпіаді

Кіліан Мбаппе готовий узяти участь в Олімпійських Іграх у Парижі
Вчора 23:41 200 0
Мбаппе може зіграти за Францію на Олімпіаді
Фото - Getty Images
#Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче влітку зіграти за олімпійську збірну Франції на Олімпіаді в Парижі.

Про це розповів президент організаційного комітету Олімпійських Ігор-2024 Тоні Естанге.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам заявив, що не бачить проблеми в тому, що Мбаппе зіграє за олімпійську команду, яку на Олімпіаді очолюватиме Тьєррі Анрі.

"Якщо у нього є таке бажання і буде можливість, то немає проблем. Очевидно, що у всіх нас одне бажання - щоб у Террі Анрі була конкурентоспроможна команда на турнірі", - зазначив Дешам.

Нагадаємо, що на Олімпіаді можуть грати гравці віком до 23-х років. Однак до складу можуть бути включені три гравці, старші за цей вік.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.

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