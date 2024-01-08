Мбаппе домовився про перехід у Реал

Кіліан Мбаппе визначився з клубом, у якому продовжить кар’єру наступного сезону

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе прийняв пропозицію Реала та досяг домовленості з "королівським клубом".

Про це повідомляє Footmercato.

Перехід відбудеться вже цього літа.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе готовий виплатити ПСЖ десятки мільйонів євро, щоб залишити клуб на правах вільного агента. Також в іспанській пресі була інформація про те, що француз вже забронював собі дім у Мадриді.

У цьому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 16 матчів у яких забив 18 голів та віддав дві результативні передачі.

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