Матич самовільно покинув Ренн

Гравець покинув клуб

Опорний півзахисник Ренна Неманья Матич достроково припинив співпрацю з клубом.

Про це повідомляє L'Equipe.

Минулого літа Матіч перебрався з Роми в Ренн і підписав із бретонським клубом дворічний контракт. Однак на новому місці серб так і не адаптувався. У середу вранці Матич разом зі своєю сім'єю виїхав із Ренна і, судячи з кількості валіз, повертатися не збирається. На початку тижня він спустошив свою шафу в тренувальному центрі Півердьє.

Неманья засмучений тим, що його діти не можуть відвідувати заплановані заняття в школі. Також він не вписався в колектив.

Згідно з джерелом, Матич уже досяг усної угоди з Ліоном. Однак керівництво Ренна незадоволене такою самовільною поведінкою ветерана. Якщо спортивний директор бретонського клубу Флоріан Моріс не погодиться розірвати з ветераном контракт, сербу доведеться завершити ігрову кар'єру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!