Ворскла розпочала збір у Туреччині

Клуб розпочав підготовку до другої частини сезону

Ворскла в рамках підготовки до вирішальної частини сезону відправились на збір до Туреччини.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Під час зимового навчально-тренувального збору в. о. головного тренера команди Сергій Долганський планує залучити таких виконавців:

Воротарі: Ісенко, Єрмолов, Домолега

Захисники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупський, Корнієнко, Павлюк, Ізотов, Бацула, Рамірес, Пердута, Якубу

Півзахисники: Скляр, Челядін, Нестеренко, Черниш, Кане, Феліпе, Толі

Нападники: Островський, Степанюк, Тіагуіньо, Галас, Ковталюк

Раніше Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині.