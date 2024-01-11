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Ворскла розпочала збір у Туреччині

Клуб розпочав підготовку до другої частини сезону
Сьогодні 16:55 188 0
Ворскла розпочала збір у Туреччині
#Ворскла Полтава

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла в рамках підготовки до вирішальної частини сезону відправились на збір до Туреччини.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Під час зимового навчально-тренувального збору в. о. головного тренера команди Сергій Долганський планує залучити таких виконавців:

Воротарі: Ісенко, Єрмолов, Домолега  

Захисники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупський, Корнієнко, Павлюк, Ізотов, Бацула, Рамірес, Пердута, Якубу    

Півзахисники: Скляр, Челядін, Нестеренко, Черниш, Кане, Феліпе, Толі   

Нападники: Островський, Степанюк, Тіагуіньо, Галас, Ковталюк

Раніше Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині.

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