Ворскла розпочала збір у Туреччині

Джерело - vorskla.com.ua.
Ворскла в рамках підготовки до вирішальної частини сезону відправились на збір до Туреччини.
Про це повідомляє пресслжба клубу.
Під час зимового навчально-тренувального збору в. о. головного тренера команди Сергій Долганський планує залучити таких виконавців:
Воротарі: Ісенко, Єрмолов, Домолега
Захисники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупський, Корнієнко, Павлюк, Ізотов, Бацула, Рамірес, Пердута, Якубу
Півзахисники: Скляр, Челядін, Нестеренко, Черниш, Кане, Феліпе, Толі
Нападники: Островський, Степанюк, Тіагуіньо, Галас, Ковталюк
Раніше Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині.