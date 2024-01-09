Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині

Джерело - vorskla.com.ua.
Ворскла оголосила шістьох суперників у контрольних матчах на зимовому тренувальному зборі в Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Календар контрольних матчів Ворскли
14.01 Ворскла – Сабах (Азербайджан)
18.01 Ворскла – Кайсар (Казахстан)
22.01 Ворскла – Лаппі (Косово)
30.01 Ворскла – Насаф (Узбекистан)
02.02 Ворскла – Термаліка (Польща)
10.02 Ворскла – Гангвон (Південна Корея)
Ворскла зарезервувала для спарингів ще два вікна 6 та 15 лютого. Суперники полтавського клубу уточнюються.
Раніше Ворскла затвердила тренерський штаб Долганського.