Ворскла назвала суперників на зборах у Туреччині

Полтавці перший спаринг проведуть 14 січня з азербайджанським Сабахом

Ворскла оголосила шістьох суперників у контрольних матчах на зимовому тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Календар контрольних матчів Ворскли

14.01 Ворскла – Сабах (Азербайджан)

18.01 Ворскла – Кайсар (Казахстан)

22.01 Ворскла – Лаппі (Косово)

30.01 Ворскла – Насаф (Узбекистан)

02.02 Ворскла – Термаліка (Польща)

10.02 Ворскла – Гангвон (Південна Корея)

Ворскла зарезервувала для спарингів ще два вікна 6 та 15 лютого. Суперники полтавського клубу уточнюються.

Раніше Ворскла затвердила тренерський штаб Долганського.