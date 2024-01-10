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Боруссія орендує Санчо без опції викупу

Клуби завершують перехід
Сьогодні 18:41 145 0
Боруссія орендує Санчо без опції викупу
Фото - Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Манчестер Юнайтед, #Санчо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода вже повністю узгоджена і вона не включатиме опцію викупу 23-річного англійця для "джмелів".

Сума орендної угоди становитиме близько чотирьох мільйонів євро. При цьому "червоні дияволи" платитимуть частину зарплати англійцю.

Також зазначається, що вже сьогодні Джейдон може вирушити до Дортмунду для проходження медичного огляду.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. 

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