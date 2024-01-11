Кривбас може віддати свого нападника в оренду у Минай

Гравець програв конкуренцію у Кривому Розі

Джерело - FootBoom.

Минай розглядає варіант із підписанням нападника Кривбасу Дениса Устименка.

Про це повідомляє FootBoom.

Мова йде про оренду. 24-річний футболіст програв конкуренцію за місце в основі іншим нападникам - Олегу Кожушку та Роману Дебелку. За всю осінь Устименко провів лише 5 матчів (65 хвилин), результативними діями не відзначався.

Перехід до закарпатського клубу - можливість отримати таку необхідну ігрову практику і відчути смак забитих м'ячів. Востаннє футболіст забивав ще 26 жовтня 2021 року за Олександрію у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Металіста 1925 (5:2).

Контракт Дениса з Кривбасом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав першого зимового новачка - хавбека Єгора Твердохліба.