Кривбас оголосив про підписання Твердохліба

Клуб підписав українського півзахисника

Джерело - ФК Кривбас.

Клуб УПЛ Кривбас підписав першого зимового новачка, яким став півзахисник Миная Єгор Твердохліб.

Про це повідомляє пресслужба Кривбасу.

Гравець підписав контракт на чотири роки.

Про суму трансферу інформації немає, але раніше були повідомлення про 300-400 тисяч євро компенсації.

До Минаю гравець виступав за Гірник-Спорт, у складі якого провів три сезони. Нинішнього сезону УПЛ встиг провести 15 матчів і забив 2 голи.

Раніше тренер Юрія Вернидуб заявив, що розраховує на універсалізм Твердохліба, який може зіграти на кількох позиціях.