Кривбас визначився ще із трьома суперниками на зборі

Команда Вернидуба працюватиме в Аліканте

Джерело - ФК Кривбас.

Стали відомі ще три суперники Кривбаса на зборі в іспанському Аліканте, де команда тренуватиметься упродовж місяця - з 15 січня по 15 лютого.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25 січня Кривбас планує зіграти із Ференцварошем, 3 лютого - з данським Хорсенсом, а 6-го з дублем Брентфорда. До речі, в складі англійського клубу виступає 21-річний син Девіда Бекхема - Ромео.

Раніше була досягнута домовленість про проведення контрольних матчів проти таких суперників: Пʼяст Польща (28.01), Виборг Данія (10.02), Реал Мурсія Іспанія (13.02).

Всього за місяць Кривбас планує зіграти близько 10 контрольних матчів.

Раніше повідомлялося, що криворіжці підписали першого зимового новачка - хавбека Єгора Твердохліба.