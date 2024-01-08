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Ндукве стане першим зимовим трансфером Полісся

Лідер Звягеля піде на підвищення
Сьогодні 15:09 285 0
Ндукве стане першим зимовим трансфером Полісся
#Полісся

Джерело - sport.ua.

23-річний півзахисник Звягеля Денис Ндукве піде на підвищення та підпише контракт з клубом Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Українець поповнить ряди одного із лідерів чемпіонату - Полісся та стане першим трансфером житомирського клубу у зимове трансферне вікно.

Раніше уже повідомлялось про переговори між Звягелем та Поліссям щодо трансферу півзахисника.

Денис Ндукве приєднався до Звягеля, що виступає у Другій лізі України, влітку 2023 року. У 18 матчах за клуб на рахунку гравця 15 забитих м'ячів та 1 гольова передача.

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