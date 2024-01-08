Джерело - sport.ua.
23-річний півзахисник Звягеля Денис Ндукве піде на підвищення та підпише контракт з клубом Української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє Sport.ua.
Українець поповнить ряди одного із лідерів чемпіонату - Полісся та стане першим трансфером житомирського клубу у зимове трансферне вікно.
Раніше уже повідомлялось про переговори між Звягелем та Поліссям щодо трансферу півзахисника.
Денис Ндукве приєднався до Звягеля, що виступає у Другій лізі України, влітку 2023 року. У 18 матчах за клуб на рахунку гравця 15 забитих м'ячів та 1 гольова передача.