Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 38830
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 284
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 258
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 369
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 380
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 325
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 432
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 39580
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4765
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 968
Прямі трансляції

Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню

Французький нападник хоче заробляти в Мадриді 75 мільйонів євро на рік
Сьогодні 14:11 498 0
Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Французький нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе просить у мадридського Реала зарплатню в розмірі 75 мільйонів євро на рік.

Про це повідомляє The Telegraph.

При цьому зазначається, що таку суму 25-річний футболіст хотів би отримувати вже після виплати податків. Також, окрім цієї суми, світова зірка, скоріш за все, попросить у Реала величезний підписний бонус, який становитиме десятки та десятки мільйонів євро. Звісно, все це можливо лише за умови переходу в королівський клуб на правах вільного агента.

В цьому сезоні 25-річний Кіліан Мбаппе провів 24 матчі за ПСЖ, відзначившись 25 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 180 мільйонів євро, але його контракт з паризьким клубом діє лише до завершення кампанії 2023/24. Варто зазначити, що зарплатня Мбаппе в ПСЖ становить 72 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4765
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3089
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу 1352
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39580
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 5638
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 7578
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15191 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17638 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85567
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132483 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 353893
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71001