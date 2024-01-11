Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню

Французький нападник хоче заробляти в Мадриді 75 мільйонів євро на рік

Французький нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе просить у мадридського Реала зарплатню в розмірі 75 мільйонів євро на рік.

Про це повідомляє The Telegraph.

При цьому зазначається, що таку суму 25-річний футболіст хотів би отримувати вже після виплати податків. Також, окрім цієї суми, світова зірка, скоріш за все, попросить у Реала величезний підписний бонус, який становитиме десятки та десятки мільйонів євро. Звісно, все це можливо лише за умови переходу в королівський клуб на правах вільного агента.

В цьому сезоні 25-річний Кіліан Мбаппе провів 24 матчі за ПСЖ, відзначившись 25 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 180 мільйонів євро, але його контракт з паризьким клубом діє лише до завершення кампанії 2023/24. Варто зазначити, що зарплатня Мбаппе в ПСЖ становить 72 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.