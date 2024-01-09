Юрченко близький до переходу у Металіст 1925

Хавбек знову вирушить за Скрипником

Півзахисник Ворскли Владлен Юрченко близький до підписання контракту з Металістом 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Домовленість між клубами вже укладена - залагоджуються останні нюанси з боку самого гравця.

Юрченко залишить Ворсклу без компенсації і підпише з харківським клубом контракт на три роки.

29-річний півзахисник - єдиний футболіст, який грав у Віктора Скрипника і у Зорі, і у Ворсклі. А тепер допоможе йому у Металісті 1925.

У нинішньому сезоні Владлен провів 14 матчів за зелено-білих у всіх турнірах, у яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.