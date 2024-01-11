Шахтар близький до підписання грузинського захисника

Лацабідзе може найближчими днями поповнити склад гірників

19-річний центральний захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе може перейти у донецький Шахтар.

Про це повідомляє Georgian Footy.

Переговори гірників та Динамо пішли у позитивному напрямку та найближчим часом може бути оголошено про трансфер. Повідомляється, що український клуб заплатить за Лацабідзе близько 700 тисяч євро.

Лацабідзе у минулому сезоні більшість матчів відіграв за резервну команду Динамо Тбілісі.

Раніше повідомлялось, що вінгер Палмейраса Кевін повинен стати першим придбанням Шахтаря у зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.