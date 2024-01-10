Стала відома сума трансферу Твердохліба у Кривбас

ТаТоТаке розкрили деталі трансферу

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі деталі трансферу вінгера Миная Єгора Твердохліба у Кривбас.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Криворізький клуб заплатив за 23-річного українця 200 000 (валюта не уточнюється) - це фіксована ціна. З бонусами сума може вирости до 500 000.

Також відзначається, що влітку гданська Лехія пропонувала за футболіста 300 000, Рух та Кривбас - 200-300 тисяч, але тоді Минай відмовив.

Раніше Юрій Вернидуб заявив, що розраховує на універсалізм Твердохліба, який може зіграти на кількох позиціях.