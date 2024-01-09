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Вернидуб підтвердив підписання Твердохліба

Твердохліб змінив клуб
Сьогодні 23:07 141 0
Вернидуб підтвердив підписання Твердохліба
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Минай, #Футбольні трансфери, #Єгор Твердохліб

Джерело - nv.ua.

Півзахисник Миная Єгор Твердохліб підписав контракт із Кривбасом. 

Про це розповів головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

Півзахисник "Минаю" Єгор, повідомляє ТаТоТаке. Про перехід мають офіційно оголосити зовсім скоро.

"Єгор Твердохліб із Миная вже у Кривбасі? Так підтверджую. Команда вже зібралася, буде медобстеження та починаємо працювати. Хлопці вже робили бігову роботу. Все як треба. Тиждень тут працюватимемо, а якщо дадуть дозвіл, то виїдемо на збір.

Твердохліб - молодий український футболіст, котрий може зіграти на різних позиціях. Для тренера – це плюс. Бачу його і крайнім вінгером, і у центрі поля, і навіть форвардом. Шукатимемо те місце, яке дозволить йому розкритися ще краще", - відзначив Вернидуб.

За інформацією ТаТоТаке,  Твердохліб підписав чотирирічний контракт з Кривбасом.

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