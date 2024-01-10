Оновлений телепул стартує з першого туру другої частини чемпіонату України.

Джерело - kdk.

Клуби УПЛ створили новий телепул.

Про це повідомляє KDK.

До 9 клубів, матчі яких транслювалися на MEGOGO (Полісся, Шахтар, Ворскла, Чорноморець, Колос, ЛНЗ, Олександрія, Металіст 1925 та Оболонь), приєдналися Рух, Минай та Верес.

Можливо, приєднається ще Кривбас. Наразі з ним тривають переговори.

Динамо, Дніпро-1 та Зоря не приєдналися, але обіцяють зробити це з наступного сезону.

Матчі транслюватимуться на всіх ОТТ-платформах, в кабельних мережах та на YouTube-каналі УПЛ ТБ (це канал "Руха", він його віддасть для всіх клубів).

Наразі матчі будуть показувати в YouTube безплатно. На ОТТ-платформах - за підпискою, без додаткової плати. З наступного сезону – платно, але ціна наразі невідома.

Клуби зараз нічого не зароблять, але перестануть платити за продакшн, як роблять це на MEGOGO. Ці витрати бере за себе УПЛ, яка знайшла спонсорські кошти (ймовірно, спонсором буде букмекерська компанія VBET) і отримала фінансову допомогу (схоже, з-за кордону).

Планується, що в наступному сезоні, коли буде платна підписка, клуби зможуть заробити по близько 50 000 євро. За сезон 2025/26 – по 100 000 євро.

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