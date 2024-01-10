ФІФА поширила дискваліфікацію Овермарса на увесь професійний футбол

Відсторонення Марка Овермарса від футболу поширено на увесь світ.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, колишній гравець Аякса, Арсеналу і Барселони, обіймаючи посаду технічного директора клубу з Амстердама, надсилав недоречні повідомлення жінкам-колегам.

Він надсилав свої інтимні фото співробітниці Аякса, дівчина також зіткнулася зі сталкінгом (Небажана нав'язлива увага до однієї людини з боку іншої людини. Сталкінг є формою домагання та залякування). Після скандалу Овермарс був звільнений, після чого влаштувався на аналогічну посаду в бельгійський Антверпен.

У листопаді минулого року Інститут спортивної юрисдикції (ISR) відсторонив Овермарса на два роки (один - умовно) від будь-якої футбольної діяльності в Нідерландах. Випробувальний термін - два роки.

ФІФА розширила дискваліфікацію Овермарса до глобальної. Тепер Марку не можна обіймати будь-які посади в професійному футболі - він буде змушений залишити свою посаду в Антверпені.