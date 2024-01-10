Колишній нападник Минаю перейшов до Оболоні

Київський клуб підсилив лінію атаки

Колишній нападник Минаю Олег Вишневський продовжить кар'єру в Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

28-річний форвард уже підписав контракт із пивоварами. Футболіст виступатиме під 7-м номером.

Термін угоди не розголошується.

Попереднім клубом Вишневського був Минай, який він залишив у грудні 2023 року. У першій частині сезону Олег відіграв 13 поєдинків за закарпатців. Він також має досвід виступів за ФК Ужгород, словацькі Кошице та Шину.

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Оболонь перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

Раніше повідомлялося, що Запорожець поповнив склад Оболоні.