Оболонь оголосила про підписання лідера Інгульця

Футболіст приєднався до київського клубу

Півзахисник Євген Запорожець підписав контракт з Оболонню.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Термін дії угоди не афішується. Гравець виступатиме за пивоварів під 50-м номером.

29-річний Запорожець упродовж усієї професійної кар'єри, з 2015 по 2023 рік, виступав за одну команду - Інгулець. У середині грудня, після закінчення контракту, він залишив петрівський клуб. Загалом за козаків хавбек провів 232 матчі та забив 7 м'ячів.

Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.