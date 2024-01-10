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Оболонь оголосила про підписання лідера Інгульця

Футболіст приєднався до київського клубу
Сьогодні 12:54 165 0
Оболонь оголосила про підписання лідера Інгульця
#Оболонь, #Євген Запорожець

Джерело - fc.obolon.ua.

Півзахисник Євген Запорожець підписав контракт з Оболонню.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Термін дії угоди не афішується. Гравець виступатиме за пивоварів під 50-м номером.

29-річний Запорожець упродовж усієї професійної кар'єри, з 2015 по 2023 рік, виступав за одну команду - Інгулець. У середині грудня, після закінчення контракту, він залишив петрівський клуб. Загалом за козаків хавбек провів 232 матчі та забив 7 м'ячів.

Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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