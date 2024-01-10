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Колишній гравець збірної Аргентини потрапив до психіатричної лікарні

У Лавессі проблеми з наркотиками
Сьогодні 12:39 308 0
Колишній гравець збірної Аргентини потрапив до психіатричної лікарні

Джерело - isport.ua.

Екснападник збірної Аргентини Есек'єль Лавессі потрапив до психіатричної лікарні.

Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що аргентинець потрапив у лікарню з підозрілими травмами. Рідні стверджували, що Есек'єль упав зі сходів.

Нині ж з'явилася інформація, що у Лавессі великі проблеми з наркотиками. Ексфутболіст зловживав наркотичними речовинами, через що в нього почалися галюцинації.

Того дня рідні намагалися йому допомогти, але у форварда сталося помутніння, через що він і зазнав травм. Зараз Лавессі поміщений у центр психологічного здоров'я.

Нагадаємо, що у 2019 році Лавессі оголосив про завершення кар'єри.

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