Лавессі оголосив про завершення кар'єри

Аргентинець дограє до кінця року

Нападник Хебей Чайна Форчун Есекієль Лавессі завершить кар'єру гравця.

Про це він заявив в інтерв'ю beIN Sports.

"Цей матч я запам'ятаю надовго, тому що він став останнім у моїй кар'єрі. Хочу більше часу приділяти дітям і родині. Це відповідний момент. Рішення прийнято, впевнений в ньому майже на 100%", – сказав Лавессі.

Офіційно аргентинець завершить кар'єру 31 грудня, коли у нього завершиться термін дії контракту з китайським клубом.

34-річний форвард відомий у Європі своїми виступами за Наполі та ПСЖ. Також Есекієль провів близько півсотні матчів у футболці збірної Аргентини.

Нагадаємо, шість клубів забезпечили собі участь в плей-оф Ліги чемпіонів.

Раніше, ПСЖ врятувався у матчі з Реалом.