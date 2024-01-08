Головне
Помер Богдан Шершун
Сьогодні 14:48 2791
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 19:39 3321
Помер Франц Бекенбауер
Сьогодні 18:50 335
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Сьогодні 16:13 3156
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Сьогодні 15:40 405
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Сьогодні 15:20 1624
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Сьогодні 12:58 85469
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Сьогодні 12:28 353064 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Сьогодні 12:09 765
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Сьогодні 08:08 730
Прямі трансляції

Ворскла затвердила тренерський штаб Долганського

Ворскла поїде на зимові збори у повному складі.
Сьогодні 19:17 277 0
Ворскла затвердила тренерський штаб Долганського
#Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава, #Сергій Долганський

Джерело - vorskla.com.ua.

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський визначився зі своїми помічниками у тренерському штабі.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

До тренерського штабу колишнього воротаря полтавців увійшли Вадим Сапай, В'ячеслав Нівінський, Олександр Ситник та Юрій Шевчук, який відповідатиме за роботу голкіперів.

Незабаром полтавська команда вирушить до Туреччини, де проведе навчально-тренувальні збори в рамках підготовки до другої половини сезону.

Після 17 турів Ворскла набрала 23 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Степанюк — найкращий гравець Ворскли у 2023 році.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 2791
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85469
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 353064 6
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3156
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3321
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 1770
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62504 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132178 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47564 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85357
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34668
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3722 2