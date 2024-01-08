Ворскла затвердила тренерський штаб Долганського

Ворскла поїде на зимові збори у повному складі.

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський визначився зі своїми помічниками у тренерському штабі.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

До тренерського штабу колишнього воротаря полтавців увійшли Вадим Сапай, В'ячеслав Нівінський, Олександр Ситник та Юрій Шевчук, який відповідатиме за роботу голкіперів.

Незабаром полтавська команда вирушить до Туреччини, де проведе навчально-тренувальні збори в рамках підготовки до другої половини сезону.

Після 17 турів Ворскла набрала 23 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Степанюк — найкращий гравець Ворскли у 2023 році.

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