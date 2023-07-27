Ліверпуль підтвердив перехід Гендерсона в Аль-Іттіфак

Джордан Гендерсон покинув Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон перейшов в аравійський Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Деталі трансферу не вказані.

На рахунку 33-річного Гендерсона 39 голів та 74 результативні передачі у 492 матчах за Ліверпуль.

Разом з Ліверпулем Джордан виграв АПЛ, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Кубок Англії.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Ліверпуля підпише трирічну угоду із саудівським клубом. Очікується, що Джордан зароблятиме 800 тис євро на тиждень.