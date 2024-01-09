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Боруссія домовилась з Манчестер Юнайтед про оренду Санчо

Джейдон Санчо повернеться у Боруссію
Сьогодні 18:09 184 0
Боруссія домовилась з Манчестер Юнайтед про оренду Санчо
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перейде у Боруссію Дортмунд на правах оренди.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Оренда буде розрахована на 6 місяців. Сторони домовились про перехід. Він буде офіційно оформлений найближчим часом. Не виключено, що це трапиться сьогодні, 9 січня. Залишилось уточнити лише деякі дрібні деталі.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. 

Раніше повідомлялося, що Санчо близький до повернення у Боруссію.

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